Кривбасс набирает обороты: команда Вернидуба выиграла у дебютанта УПЛ: видеообзор матча

Криворожцы на классе переиграли черкасский ЛНЗ. Это позволило "красно-белым" войти в топ-пятерку турнирной таблицы чемпионата Украины.

Кривбасс – ЛНЗ 2:0

Голы: Бескоровайный, 38, Задерака, 83.

В чемпионате Украины по футболу проходят матчи третьего тура сезона 2023-2024. В последней игре воскресенья Кривбасс принимал в Кривом Роге новичка УПЛ из Черкасс ЛНЗ, пишет 24 канал.

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Встреча вынужденно началась почти час позже из-за воздушной тревоги в регионе. Впрочем, террористы не помешали этому матчу состояться.

В стартовых турах обеим командам удалось одержать по одной победе, но в отчетной встрече фаворитом считались хозяева. Нельзя сказать, что подопечные Вернидуба доминировали, но опасности от них было больше.

Открыть счет Кривбасса удалось под занавес первого тайма. Заброс в штрафную ЛНЗ дошел до Стецькова, тот сбросил на Бескоровайного, которому дали в упор расстрелять ворота Пенькова.

В начале второго тайма Ковпак существенно обновил команду, сделав сразу четыре замены. Впрочем, криворожцы грамотно отзащищались, а под занавес закрыли игру вторым голом. Забил Задерака, головой добивший эффектный навес от Хомченовского.

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Эти три балла позволили Кривбассу подняться на пятое место, догнав Черноморец. В свою очередь черкасцы остаются десятыми. Уже через неделю ЛНЗ будет противостоять Полесью, тогда как команду Вернидуба ждет бой с Шахтером.

Видеообзор матча Кривбасс – ЛНЗ: