Футболисты Кривбасса отдали бронзовые медали УПЛ семьям погибших фанатов: щемящее видео

Еще один футбольный сезон в условиях войны в Украине закончен. Команды получили свои награды и разъехались по сборным и отпускам.

Свои медали получили и игроки Кривбасса, который по итогам сезона занял почетное третье место в УПЛ. В 30-ти турах клуб из Кривого Рога набрал 57 баллов, уступив лишь действующему чемпиону Шахтеру и второму Динамо.

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Игроки отдали дань уважения павшим героям

Сразу после награждения футболисты криворожского клуба отличились благородным поступком. Вся команда решила отдать свои бронзовые награды павшим героям Украины, которые в мирное время поддерживали Кривбасс во время футбольных поединков.

После церемонии все футболисты Кривбасса подошли к Трибуне Героев местного стадиона "Горняк" и одели свои награды на силуэты погибших воинов.

Игроки сделали предложение, от которого я не мог отказаться, а могу только присоединиться. Они изъявили желание передать награды 18-м семьям ультрас красно-белых, которые отдали самое ценное в этой войне - собственную жизнь. Потому что без их подвига не было бы нашего успеха сегодня,

– отметил вице-президент Кривбасса Артем Гагарин.

Отметим, что именно болельщики с фан-секторов одними из первых стали на защиту родной страны. Более того, большинство из них защищали Украину еще с 2014-го года. Такой поступок в очередной раз доказывает, что футболисты хорошо понимают благодаря кому, могут продолжать играть в футбол в Украине.

Поддержать семьи погибших воинов с ультрасов всех украинских клубов можно – по ссылке

Кривбасс отдал "бронзу" УПЛ семьям погибших героев: смотрите видео

Напомним, что главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб с первых дней полномасштабной войны вернулся в Украину и пополнил ряды ВСУ. Наставник пожертвовал карьерой за рубежом ради родной страны.