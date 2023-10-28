Битва за первое место в УПЛ: онлайн-трансляция матча Кривбасс – Днепр-1

Дерби Днепропетровщины в этом году будет иметь существенное значение в плане борьбы за чемпионство и еврокубковые места. Вашему вниманию – прямая трансляция встречи лидеров чемпионата.

В субботу, 28 октября, стартует 12-й тур чемпионата Украины по футболу 2023-2024. Первая же игра уик-энда обещает стать центральной, ведь Кривбасс будет принимать Днепр-1. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

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Лидеры УПЛ

Команда Юрия Вернидуба впечатляет в этом сезоне. "Красно-белые" захватили лидерство в турнирной таблице, выиграв 7 из 11 матчей этого сезона. Это позволяет криворожцам опережать Полесье на один балл.

Впрочем, на потерянных очках одним из лидеров является Днепр-1. Вицечемпион УПЛ неудачно начал сезон, из-за чего ушел в отставку Александр Кучер. Смена тренера положительно повлияла на команда.

Под руководством Юрия Максимова днепряне сыграли вничью с Колосом (1:1), после чего одержали пять побед подряд, в том числе и над Динамо. Пока спортклуб идет четвертым, в двух очках от лидера Кривбасса и с матчем в запасе.

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Кто фаворит

Победа в Кривом Роге и осечка Полесья в матче с Зарей позволят подопечным Максимова возглавить таблицу. Интересно, что в отчетном матче сойдутся лучшее нападение и оборона лиги.

Кривбасс на пару с Динамо наколотил уже 22 гола, тогда как днепряне пропустили только 7 (как и Колос. Отметим, что фаворитом встречи являются гости. На победу Днепра-1 выставлен коэффициент 2,31, тогда как на криворожцев – 3,05. ничью можно поставить за 3,05.

Смотрите онлайн-трансляция матча Кривбасс – Днепр-1