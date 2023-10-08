Кривбасс – Черноморец: онлайн-трансляция матча УПЛ за первое место в чемпионате Украины

В десятом туре УПЛ встретятся между собой Кривбасс и Черноморец. Победитель этого матча получит возможность выйти на первое место в турнирной таблице. Онлайн-трансляция матча Кривбасс – Черноморец на сайте 24 Канала.

После девяти туров Кривбасс занимает второе место в турнирной таблице, а Черноморец разместился сразу за ним. Клуб из Кривого Рога мог быть и лидером, если бы в последнем матче не уступил на собственном поле Руху, трижды пропустив за пять минут.

Достойно внимания Украина поднялась в таблице коэффициентов УЕФА: есть ли надежда на вторую команду в Лиге чемпионов

Черноморец же упустил шанс выйти в лидеры чемпионата, сыграв вничью с Зарей. В случае победы клуб из Одессы мог бы обойти Кривбасс и сравняться по набранным очкам с Шахтером, который пока и сохраняет лидерство.

Однако именно после матча Кривбасс – Черноморец в УПЛ может появиться новый лидер. Ведь Шахтер свой матч этого тура против Зари перенес на более поздний срок по просьбе тренерского штаба сборной Украины. Так что набрать очки дончане пока не смогут. Победитель матча Кривбасс – Черноморец точно обойдет "горняков" в турнирной таблице, еще и оторвется от другого преследователя. А если команды сыграют вничью, то Кривбасс только сравнится по очкам с Шахтером, но будет опережать его благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

Матч Кривбасс – Черноморец состоится в воскресенье, 8 октября. Начало матча в 17:00

Кроме того, для Кривбасса это будет важный матч для реванша. Ведь эти команды встречались в 1/8 финала Кубка Украины. Матч в Одессе закончился победой "моряков", которые забили решающий гол на третьей компенсированной минуте до основного времени матча.

Кривбасс в этом сезоне решил транслировать свои матчи на собственном ютуб-канале. Именно здесь и состоится онлайн-трансляция матча Кривбасс – Черноморец.

Кривбасс – Черноморец онлайн