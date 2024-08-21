Бой с экс-тренером Реала и Манчестер Сити: где смотреть матч Кривбасс – Бетис в Лиге конференций

Криворожский Кривбасс не оставляет надежд пробиться в основную стадию одного из еврокубков. Команда опустилась в Лигу конференций и теперь должна делать сенсацию против Бетиса.

Кривбасс стартует в Лиге конференций 2024-2025. Криворожский клуб сыграет в раунде плей-офф квалификации против испанского Бетиса. Игра будет номинально домашней для украинцев и пройдет в словацком Кошице, пишет 24 Канал.

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Где смотреть игру

Матч Кривбасс – Бетис онлайн будет показан в Украине в прямом эфире. Трансляция Лиги конференций состоится на канале UPL.TV, который доступен у большинства провайдеров и ОТТ-платформ. Начало – 22 августа в 21:00 по киевскому времени.

Криворожане начали свой еврокубковый путь в Лиге Европы на правах бронзового призера УПЛ. Команда Вернидуба получила в третьем раунде квалификации в соперники чешский клуб Виктория.

Однако оппонент оказался слишком тяжелым для Кривбасса. Украинская команда дважды проиграла чехам (1:2 и 0:1) и вылетела в Лигу конференций. Теперь "красно-белые" могут попасть в основную стадию третьего по рангу еврокубка.

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Для этого надо в двухматчевом противостоянии одолеть непростой Бетис. В прошлом сезоне "огуречные" заняли седьмое место в Ла Лиге, а тренером клуба из Севильи является опытный Мануэль Пеллегрини. Ранее чилиец возглавлял мадридский Реал и Манчестер Сити.