Невероятная развязка: Кривбасс на последних минутах дожал Александрию – видео

Команда Юрия Вернидуба сумела одержать волевую победу над Александрией. Победу Кривбассу обеспечили голы легионеров.

Кривбасс – Александрия 2:1

Голы: По, 78, Бизимана, 83 – Шулянский, 31

Криворожская команда стала открытием первого круга чемпионата Украины, очутившись среди претендентов на золотые медали. Для подтверждения чемпионских амбиций подопечные Юрия Вернидуба должны были обыгрывать Александрию, пишет 24 Канал.

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Волевая победа Кривбасса

Соперники очень оживленно начали встречу, создав опасные моменты у ворот друг друга. Но все же первыми открыли счет гости. Фортуна улыбнулась Артему Шулянскому, который забил удивительным по точности ударом под перекладину.

Кривбасс сумел отыграться всего за 12 минут до завершения основного времени. Сработала замена Вернидуба. Ивуарийский легионер Жан По пробил в ближний угол ворот Александрии.

Мгновенно Кривбасс мог закрепить успех, но удар Приходько взяла на себя перекладину. И все же это был вечер Кривбасса.

На 83-й минуте поединка хавбек из Руанды Бизимана поставил победную точку в матче. 2:1 – Кривбасс одержал волевую победу.

Благодаря этой победе Кривбасс вернулся на второе место в турнирной таблице. У команды Вернидуба 33 очка в турнирной таблице.

Александрия осталась на 13-м месте. Подопечные Ротаня набрали 13 очков в 15 матчах.

Видеообзор матча Кривбасс – Александрия