Мудрик закрыл доступ к комментариям в инстаграмме на фоне критики фанатов Челси

Михаил Мудрик пока не поражает своей игрой в Лондоне. Большинство фанатов Челси ожидали, что украинский футболист сразу выстрелит, но этого не произошло.

За пять сыгранных матчей за "Челси Мудрик" может занести себе в актив лишь дебютный поединок в АПЛ против Ливерпуля (0:0). Дальше Михаил был сам не похож на себя.

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Чтобы уменьшить критику

Фанаты "синих" не стали долго тянуть и начали критиковать 100-миллионного футболиста лондонского клуба. Однако находят проблему в провалах команды не только в бывшем вингере Шахтера. Болельщики уверены, что у Михаила нет будущего у Челси, пока командой будет руководить Грэм Поттер. Его схема игры не подходит для скоростного и техничного украинца.

Недовольные фанаты начали критиковать Мудрика после поединков не только на клубных соцсетях, но и на личной странице Михаила в инстаграмме.

Михаил на фоне такой критики англичан закрыл доступ к комментариям. Теперь больше никто не может прокомментировать какую-либо публикацию украинского футболиста в инстаграмме. Возможно, это совпадение, а может быть, и нет.

Отметим, что в течение пяти уже сыгранных за "Челси" поединков Мудрик не забивал. Михаил не может похвастаться результативными действиями в футболке нового коллектива.