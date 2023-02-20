Мудрик закрыл доступ к комментариям в инстаграмме на фоне критики фанатов Челси
Источник:инстаграмм Михаила Мудрика
Михаил Мудрик пока не поражает своей игрой в Лондоне. Большинство фанатов Челси ожидали, что украинский футболист сразу выстрелит, но этого не произошло.
За пять сыгранных матчей за "Челси Мудрик" может занести себе в актив лишь дебютный поединок в АПЛ против Ливерпуля (0:0). Дальше Михаил был сам не похож на себя.
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Чтобы уменьшить критику
Фанаты "синих" не стали долго тянуть и начали критиковать 100-миллионного футболиста лондонского клуба. Однако находят проблему в провалах команды не только в бывшем вингере Шахтера. Болельщики уверены, что у Михаила нет будущего у Челси, пока командой будет руководить Грэм Поттер. Его схема игры не подходит для скоростного и техничного украинца.
Недовольные фанаты начали критиковать Мудрика после поединков не только на клубных соцсетях, но и на личной странице Михаила в инстаграмме.
Михаил на фоне такой критики англичан закрыл доступ к комментариям. Теперь больше никто не может прокомментировать какую-либо публикацию украинского футболиста в инстаграмме. Возможно, это совпадение, а может быть, и нет.
Отметим, что в течение пяти уже сыгранных за "Челси" поединков Мудрик не забивал. Михаил не может похвастаться результативными действиями в футболке нового коллектива.
- Челси ведь тоже не поражает игрой. В крайнем туре "аристократы" сенсационно дома уступили аутсайдеру АПЛ Саутгемптону 0:1. Мудрик в этом матче появился из замены на 65-й минуте, но ничего не показал.
- Лондонский клуб после 24 туров АПЛ идет лишь на 10-й позиции, имея в своем активе 31 балл.
- 26 февраля подопечные Поттера сыграют на выезде против Тоттенхэма.