ПСЖ представил нового тренера

Во вторник, 5 июля, ПСЖ объявил о прекращении сотрудничества с тренером Маурисио Почеттино. Французская команда уже нашла замену аргентинскому специалисту.

Галтье – новый тренер ПСЖ

ПСЖ объявил о назначении Кристофа Галтье новым главным тренером команды. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Читайте также Килиан Мбаппе остался в ПСЖ: теперь он стал большим и влиятельным

Детали прекращения сотрудничества с Почеттино не сообщаются. Контракт аргентинца был рассчитан до июня 2023 года, но ПСЖ решил его расторгнуть.

50-летний аргентинец возглавил французский клуб в январе 2021 года. Под руководством Почеттино команда провела 84 матча, выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Что известно о новом тренере ПСЖ