ПСЖ представил нового тренера
5 июля 2022 , 16:40Читати новину українською
Источник:сайт ПСЖ
Во вторник, 5 июля, ПСЖ объявил о прекращении сотрудничества с тренером Маурисио Почеттино. Французская команда уже нашла замену аргентинскому специалисту.
Галтье – новый тренер ПСЖ
ПСЖ объявил о назначении Кристофа Галтье новым главным тренером команды. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
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Детали прекращения сотрудничества с Почеттино не сообщаются. Контракт аргентинца был рассчитан до июня 2023 года, но ПСЖ решил его расторгнуть.
50-летний аргентинец возглавил французский клуб в январе 2021 года. Под руководством Почеттино команда провела 84 матча, выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
Что известно о новом тренере ПСЖ
- Предыдущим местом работы 55-летнего специалиста была Ницца. Под его руководством команда финишировала 5-ю в прошлом чемпионате Франции и дошла до финала Кубка страны, где уступила Нанту.
- Также французский специалист тренировал Сент-Этьен, Лилль и Марсель (исполняющий обязанности главного тренера), а также работал ассистентом главного тренера в Арисе, Бастии, Аль-Айне, Портсмуте, Лионе, Сошо и тех же Сент-Этьене и Марселе.
- СМИ сообщают, что смена наставника обошлась ПСЖ в 20 млн евро. Первую половину этой суммы получил досрочно уволенный Почеттино, а вторую – Ницца, откуда пришлось выкупать Гальтье.