Галтьє – новий тренер ПСЖ
ПСЖ оголосив про призначення Крістофа Галтьє новим головним тренером команди. Його контракт розрахований до 30 червня 2024 року.
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Деталі припинення співпраці з Почеттіно не повідомляються. Контракт аргентинця був розрахований до червня 2023 року, але ПСЖ вирішив його розірвати.
50-річний аргентинець очолив французький клуб в січні 2021 року. Під керівництвом Почеттіно команда провела 84 матчі, виграла чемпіонат, Кубок та Суперкубок Франції.
Що відомо про нового тренера ПСЖ
- Попереднім місцем роботи 55-річного фахівця була Ніцца. Під його керівництвом команда фінішувала 5-ю у минулому чемпіонаті Франції та дійшла до фіналу Кубка країни, де поступилася Нанту.
- Також французький спеціаліст тренував Сент-Етьєн, Лілль та Марсель (виконувач обов’язків головного тренера), а також працював асистентом головного тренера в Арісі, Бастії, Аль-Айні, Портсмуті, Ліоні, Сошо і тих же Сент-Етьєні та Марселі.
- ЗМІ повідомляють, що зміна наставника коштувала ПСЖ 20 млн євро. Першу половину цієї суми отримав достроково звільнений Почеттіно, а другу – Ніцца, звідки довелося викуповувати Гальтьє.