Бомбардирский талант Миколенко: украинец забил за Эвертон во втором матче подряд – видео

В субботу, 11 ноября, в английской Премьер-лиге проходят матчи 12-го тура. Внимание украинских болельщиков было приковано к поединку Эвертона, за который играет Виталий Миколенко.

В матче 12-го тура Эвертон играл на выезде против Кристал Пелас, который в турнирной таблице опережает "ирисок". Однако начало матча стало "холодным душем" для хозяев поля, пишет 24 Канал.

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"Ириски" провели мощную атаку. Первый удар левого защитника Эвертона заблокировали игроки "стекольщиков", но мяч попал к Джеку Гаррисону. Правый вингер сделал прострельную передачу в штрафную, которую Миколенко эффектно замкнул головой.

Видео гола Миколенко

Для Виталия Миколенко это второй подряд забитый гол в сезоне. В прошлом туре украинский защитник отличился в матче с Брайтоном.