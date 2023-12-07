"Это было невероятно": суперсейв Забарного спас Борнмут от неизбежного гола – видео

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный стал одним из героев поединка против Кристал Пэлас. Самоотверженную игру воспитанника Динамо отметила пресс-служба "вишен".

Илья Забарный все увереннее играет за английский Борнмут. Похоже, адаптация 21-летнего футболиста к АПЛ прошла успешно.

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Зрелищный сейв Забарного

В рамках 15-го тура АПЛ "вишни" играли на выезде против Кристал Пэлас. На 25-й минуте встречи гости открыли счет в матче. Голом отличился центрбек Борнмута Маркос Сенеси.

Через несколько минут "орлы" могли восстановить паритет. Во время атаки Кристал Пелас на ударной позиции оказался Одсон Эдуар. Однако помешал французскому форварду Илья Забарный. Украинец в подкате выбил мяч на угловой.

Фантастический сейв Забарного отметил официальный аккаунт Борнмута в Твиттере.

Это было невероятно, Илья Забарный!,

– написала прессслужба "вишен".

Видео суперсейва Забарного

На 90+1 минуте поединка форвард Борнмута Киффер Мур установил окончательный счет в матче – 2:0.

Отметим, что в нынешнем сезоне Илья Забарный сыграл за Борнмут 15 матчей в АПЛ и еще 2 в Кубке английской лиги. Во всех поединках украинец отыграл без замен.

Свой следующий матч команда Ильи Забарного сыграет в субботу, 9 декабря. В этот день Борнмут на выезде встретится с Манчестер Юнайтед.