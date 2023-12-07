Ілля Забарний дедалі впевненіше грає за англійський Борнмут. Схоже, що адаптація 21-річного футболіста до АПЛ пройшла успішно.

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Видовищний сейв Забарного

В рамках 15-го туру АПЛ "вишні" грали на виїзді проти Крістал Пелас. На 25-й хвилині зустрічі гості відкрили рахунок у матчі. Голом відзначився центрбек Борнмута Маркос Сенесі.

Через кілька хвилин "орли" могли відновити паритет. Під час атаки Крістал Пелас на ударній позиції опинився Одсонн Едуар. Проте на заваді французькому форварду став Ілля Забарний. Українець у підкаті вибив м'яч на кутовий.

Фантастичний сейв Забарного відмітив офіційний акаунт Борнмута у Твітері.

Це було неймовірно, Ілля Забарний!,

– написала пресслужба "вишень".

Відео суперсейву Забарного

На 90+1 хвилині поєдинку форвард Борнмута Кіффер Мур встановив остаточний рахунок в матчі – 2:0.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Ілля Забарний зіграв за Борнмут 15 матчів в АПЛ та ще 2 в Кубку англійської ліги. В усіх поєдинках українець відіграв без замін.

Важливо! Свій наступний матч команда Іллі Забарного зіграє у суботу, 9 грудня. В цей день Борнмут на виїзді зустріниться з Манчестер Юнайтед.