Дубль в меньшинстве: феерия Роналду позволила ему выиграть первый трофей в Аль-Насре – видеообзор

Нападающий сборной Португалии вытащил свою команду в финале Арабской Лиги чемпионов. CR7 завоевал трофей под руководством бывшего тренера Шахтера.

Подошел к концу розыгрыш Арабской Лиги чемпионов. Участие в турнире принимают представители Азии и Африки, принадлежащие к арабскому миру, пишет 24 канал.

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В финал турнира в этом году вышли две команды из Саудовской Аравии – Аль-Наср и Аль-Хиляль. Первыми в основе вышли Криштиану Роналду и Садио Мане.

Первый тайм прошел без голов, а во втором игра состояла против команды Роналду. Сначала Аль-Хиляль открыл счет, Майкл запер навес от эксигровца Зенита Малкома.

Позже же Аль-Наср остался в меньшинстве, Аль-Амри сорвал выход соперника один на один. Но через три минуты "желто-синие" смогли сравнять счет усилиями Роналду. Португалец головой замкнул подачу Аль-Ганама.

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Еще до конца основного времени Криштиану забил еще раз, но перед этим залез в офсайд. Но добиться своего Аль-Насра смог в дополнительное время. На 98 минуте Фофана с дальней дистанции выстрелил в перекладину, но на добивании сыграл Роналду.

Таким образом, дубль Криштиану принес ему первый трофей в Аль-Насре. Суммарно нападающий забил шесть голов в шести матчах Арабской ЛЧ. Также это дебютный триумф и для бывшего тренера Шахтера Луиша Каштру, который этим летом возглавил "желто-синих".

Видеообзор матча Аль-Хиляль – Аль-Наср: