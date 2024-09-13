Мне этого не будет хватать, – Роналду признался, о чем он будет скучать после завершения карьеры

Рано или поздно в карьере футболистов наступает момент, когда нужно прощаться и завершать карьеру. Эра легендарного португальского голеадора Криштиану Роналду подходит к концу.

39-летний португалец в своем подкасте с Рио Фердинандом высказался относительно завершения карьеры. Непревзойденный Криштиану признался, что ему не будет хватать после ухода из футбола.

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По чему будет скучать Роналду после завершения карьеры

Криштиану Роналду в подкасте с Фердинандом на своем YouTube-канале задумался о завершении карьеры. Несмотря на свой почтенный возраст для футболиста, португалец до сих пор выступает на топ-уровне и продолжает забивать голы и устанавливать новые рекорды.

Я буду скучать по адреналину от забитого гола и ощущению волнения. Думаю, мне этого не будет хватать, потому что в других аспектах жизни я могу это контролировать. Меня окружают прекрасные люди, у меня хороший бизнес, я всем доволен,

– сказал Криштиану.

Напомним, что в недавних матчах Лиги наций против Хорватии и Шотландии Криштиану установил 2 рекорда в мировом футболе. Фантастический португалец стал единственным игроком в истории, который забил 900-голов и первым отличился в воротах 48-и сборных.

Карьера Криштиану Роналду