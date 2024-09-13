Мне этого не будет хватать, – Роналду признался, о чем он будет скучать после завершения карьеры
Источник:Daily Mail
Рано или поздно в карьере футболистов наступает момент, когда нужно прощаться и завершать карьеру. Эра легендарного португальского голеадора Криштиану Роналду подходит к концу.
39-летний португалец в своем подкасте с Рио Фердинандом высказался относительно завершения карьеры. Непревзойденный Криштиану признался, что ему не будет хватать после ухода из футбола.
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По чему будет скучать Роналду после завершения карьеры
Криштиану Роналду в подкасте с Фердинандом на своем YouTube-канале задумался о завершении карьеры. Несмотря на свой почтенный возраст для футболиста, португалец до сих пор выступает на топ-уровне и продолжает забивать голы и устанавливать новые рекорды.
Я буду скучать по адреналину от забитого гола и ощущению волнения. Думаю, мне этого не будет хватать, потому что в других аспектах жизни я могу это контролировать. Меня окружают прекрасные люди, у меня хороший бизнес, я всем доволен,
– сказал Криштиану.
Напомним, что в недавних матчах Лиги наций против Хорватии и Шотландии Криштиану установил 2 рекорда в мировом футболе. Фантастический португалец стал единственным игроком в истории, который забил 900-голов и первым отличился в воротах 48-и сборных.
Карьера Криштиану Роналду
- В 1995 году юный португалец подписал контракт с Насиуналом с Мадейры, после удачного сезона маленький Роналду перешел в Спортинг. В 2003 году Криштиану присоединился к Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона.
- В 2009 году Роналду подписал контракт с мадридским Реалом. Этот трансфер стал самым выдающимся в карьере португальца и в истории футбола.
- За свою карьеру Криштиану стал 5-кратным обладателем "Золотого мяча", 5 раз побеждал в Лиге чемпионов, трижды выигрывал АПЛ и дважды Ла Лигу и много других трофеев.
- Португалец также играл в туринском Ювентусе с которым становился чемпионом Италии и кубка страны. Со сборной Португалии Роналду победил на Евро-2016 и в Лиге наций-2018/2019.
- Криштиану Роналду лучший бомбардир в истории футбола, Лиги чемпионов и среди национальных команд.
- Всего за свою карьеру Роналду получил 36 трофеев. На данный момент 39-летний форвард играет в саудовском Аль-Насри.