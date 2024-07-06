Мы хотели большего, – Роналду впервые прокомментировал вылет Португалии с Евро-2024

Португалия завершила выступления на Евро-2024 по результатам матча с Францией. Криштиану Роналду обратился к болельщикам после проигрыша.

5 июля в рамках четвертьфинала Португалия противостояла Франции. По результатам серии послематчевых пенальти португальцы уступили со счетом 3:5.

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Комментарий Роналду после вылета Португалии после вылета

Нападающий сборной обратился к болельщикам в своих соцсетях.

Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы достигли. На поле и вне его я уверен, что это наследие будут уважать и оно будет расти,

– написал Роналду.

На нынешнем чемпионате Европы Криштиану не отметился ни одним забитым мячом, что стало антирекордом в его карьере.

Отметим, что недавно Криштиану Роналду сообщил, что Евро-2024 последнее в его карьере. Однако игрок хочет принять участие в чемпионате мира-2026.