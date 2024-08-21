Фантастический Роналду устанавливает новые рекорды: португалец создал собственный канал на YouTube
Источник:Variety
Легендарный нападающий современности Криштиану Роналду решил создать собственный канал на платформе YouTube. Португалец выиграл все в футболе, а теперь покоряет самый популярный видеохостинг.
Криштиану Роналду прошел тернистый путь, чтобы стать мировой звездой футбола. Нападающий самый популярный человек на планете Земля, а количество его подписчиков в социальных сетях насчитывает 917 миллионов человек.
Читайте также Преемник Роналду вернулся в Англию: Жоау Феликс перешел в Челси
Криштиану Роналду на YouTube
39-летний португалец решил создать свой собственный канал на YouTube. В своем блоге Криштиану будет обсуждать игру всей своей жизни – футбол. Кроме этого, Роналду уделит внимание семье, питанию, подготовке, образованию и бизнесу.
Я очень рад воплотить этот проект в жизнь. Он давно был у меня в голове, но наконец у нас появилась возможность его реализовать. Мне всегда нравилось общаться с фанатами в социальных сетях, а мой канал на YouTube предоставит мне еще большую платформу этого, и они смогут узнать больше обо мне, моей семье и моих взглядах на различные темы. Я также с нетерпением жду разговоров с гостями, которые, несомненно, удивят людей,
– заявил Роналду.
Также Роналду не прекращает устанавливать рекорды даже вне футбольного поля. За первые полтора часа после создания на канал легендарного португальца подписалось более 1 миллиона человек.
Напомним, что Криштиану в 39 лет вывел свою нынешнюю команду Аль-Наср в финал Суперкубка Саудовской Аравии, в котором, к сожалению, не смогли победить Аль-Хиляль.