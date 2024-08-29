Лига чемпионов – турнир Роналду: легендарный португалец получил специальную награду от УЕФА

Лига чемпионов особенный турнир для всех футболистов. Каждый футболист мечтает поднять "ушастый" кубок над своей головой.

Легендарный португальский нападающий, пятикратный обладатель "Золотого мяча" – Криштиану Роналду получил специальную награду от УЕФА.

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Криштиану Роналду – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов

Сегодня, 29 августа, жеребьевку группового этапа самого солидного европейского турнира в Монако посетил португалец, где Александр Чеферин вручил награду лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов.

Экс-форвард Манчестер Юнайтед и Реала за свою европейскую карьеру сыграл в 183 матчах в Лиге чемпионов и забил 140 голов, опередив Месси и других. Также Криштиану Роналду семь раз получал "Золотую бутсу" турнира.

К слову. Криштиану Роналду – лучший бомбардир среди сборных стран. Фантастический португалец забил 118 голов в 196 матчах.

Этого не сделал ни один игрок в мировом футболе. Португалец установил рекорд по количеству забитых мячей за сезон Лиги чемпионов – 17 голов. Рекорд Роналду побить еще никому не удалось.

На жеребьевку и получение награды Криштиану как всегда прибыл в стильном костюме и выдал легендарную цитату.

Лига чемпионов и голы похожи на кетчуп – когда их открываешь, они идут,

– сказал Роналду.

Напомним, что 39-летний португальский нападающий сейчас играет в Аль-Насри, Саудовская Аравия. В этом сезоне Криштиану сыграл в четырех матчах и забил 4 гола и отметился двумя ассистами.