Роналду официально отстранили от основной команды Манчестер Юнайтед, он не сыграет против Челси

Руководство Манчестер Юнайтед решило отстранить от команды своего звездного нападающего Криштиану Роналду. Португалец точно не сыграет в матче против Челси

На официальном сайте английского клуба опубликовали краткое сообщение о том, что "Криштиану Роналду не будет в составе команды Манчестер Юнайтед в субботнем матче АПЛ против Челси. Остальные в команде полностью сосредоточены на подготовке к этому матчу".

В то же время, там и не назвали причины для отстранения игрока.

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Вполне возможно, что это связано со скандалом, который возник во время матча Манчестер Юнайтед против Тоттенхэма в среду, 19 октября. Криштиану Роналду не попал в основной состав команды. И еще до окончания основного времени матча демонстративно покинул скамью для запасных и пошел в раздевалку. По данным The Athletic, он не только покинул поле досрочно, но и не дождался партнеров в раздевалке для празднования, покинув стадион. А причиной такого демарша стал отказ выходить на замену в конце встречи.

The Athletic также сообщает, что Роналду не просто не будет на матче против Челси. Его вообще отстранили от основной команды. В ближайшее время он будет тренироваться с молодежной командой Манчестер Юнайтед.