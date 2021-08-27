Кришитану Роналду – футболист Манчестер Юнайтед

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил клуб в межсезонье. Манчестер Юнайтед сообщил о договоренности с туринским клубом по трансферу футболиста.

Детали трансфера и срок контракта с Роналду в манчестерском клубе пока не сообщили. Однако с самим футболистом уже есть договоренность о продолжении карьеры именно в Манчестер Юнайтед.

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