Крик на тренировке: лидер сборной Франции пропустит матчи отбора ЧМ-2022
Источник:RMC Sport
Сборная Франции понесла кадровую потерю в преддверии двух последних матчей отбора чемпионата мира-2022. Погба не сыграет за национальную команду.
Потеря лидера
28-летний полузащитник Поль Погба не сможет помочь сборной Франции в матчах квалификационного раунда. Лидер национальной команды получил травму на тренировке.
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Погба отрабатывал удары из-за пределов штрафной, после одного из выстрелов француз громко закричал, схватившись рукой за заднюю поверхность бедра.
Как Погба получил травму: видео
Поль повредил квадрицепс. Эта травма помешает футболисту принять участие в двух ближайших матчах сборной. Уже 13 ноября Франция дома примет Казахстан, победа в этой игре гарантирует подопечным Дидье Дешама выход на чемпионат мира-2022. А уже 16 ноября французы сыграют на выезде с финнами.Франция с 12 очками лидирует в группе D. Национальная команда опережает Украину на 3 пункта.
Французы уже сделали ротацию в заявке. Вместо травмированного Поля в команду прибыл полузащитник итальянской Ромы Жордан Верету.
- В сезоне-2021/2022 Погба сыграл за Манчестер Юнайтед 13 поединков во всех турнирах, в которых отметился 7 ассистами.