Крик на тренировке: лидер сборной Франции пропустит матчи отбора ЧМ-2022

Сборная Франции понесла кадровую потерю в преддверии двух последних матчей отбора чемпионата мира-2022. Погба не сыграет за национальную команду.

Потеря лидера

28-летний полузащитник Поль Погба не сможет помочь сборной Франции в матчах квалификационного раунда. Лидер национальной команды получил травму на тренировке.

Вот так вот Герой сборной Дании на Евро-2020 заболел неизлечимой болезнью: он пропустит ближайшие матчи

Погба отрабатывал удары из-за пределов штрафной, после одного из выстрелов француз громко закричал, схватившись рукой за заднюю поверхность бедра.

Как Погба получил травму: видео

Поль повредил квадрицепс. Эта травма помешает футболисту принять участие в двух ближайших матчах сборной. Уже 13 ноября Франция дома примет Казахстан, победа в этой игре гарантирует подопечным Дидье Дешама выход на чемпионат мира-2022. А уже 16 ноября французы сыграют на выезде с финнами.

Франция с 12 очками лидирует в группе D. Национальная команда опережает Украину на 3 пункта.

Французы уже сделали ротацию в заявке. Вместо травмированного Поля в команду прибыл полузащитник итальянской Ромы Жордан Верету.