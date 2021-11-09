Втрата лідера

28-річний півзахисник Поль Погба не зможе допомогти збірній Франції у матчах кваліфікаційного раунду. Лідер національної команди отримав травму на тренуванні.

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Погба відпрацьовував удари з-за меж штрафного, після одного із пострілів француз голосно закричав, схопившись рукою за задню поверхню стегна.

Як Погба отримав травму: відео

Поль пошкодив квадрицепс. Ця травма завадить футболісту взяти участь у двох найближчих матчах збірної. Вже 13 листопада Франція вдома прийме Казахстан, перемога у цій грі гарантує підопічним Дідьє Дешама вихід на чемпіонат світу-2022. А вже 16 листопада французи зіграють на виїзді з фінами.

Франція з 12 очками лідирує у групі D. Національна команда випереджає Україну на 3 пункти.

Французи вже зробили ротацію у заявці. Замість травмованого Поля у команду прибув півзахисник італійської Роми Жордан Верету.