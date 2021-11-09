Втрата лідера
28-річний півзахисник Поль Погба не зможе допомогти збірній Франції у матчах кваліфікаційного раунду. Лідер національної команди отримав травму на тренуванні.
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Погба відпрацьовував удари з-за меж штрафного, після одного із пострілів француз голосно закричав, схопившись рукою за задню поверхню стегна.
Як Погба отримав травму: відео
Поль пошкодив квадрицепс. Ця травма завадить футболісту взяти участь у двох найближчих матчах збірної. Вже 13 листопада Франція вдома прийме Казахстан, перемога у цій грі гарантує підопічним Дідьє Дешама вихід на чемпіонат світу-2022. А вже 16 листопада французи зіграють на виїзді з фінами.
Французи вже зробили ротацію у заявці. Замість травмованого Поля у команду прибув півзахисник італійської Роми Жордан Верету.
- У сезоні-2021/2022 Погба відіграв за Манчестер Юнайтед 13 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився 7 асистами.