Президент IBA Кремлев призывает допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям
Источник:RT
К сожалению, российские и белорусские спортсмены были допущены к соревнованиям под эгидой Международной ассоциации бокса. Глава IBA Умар Кремлев призывает и другие федерации вернуть к стартам представителей страны-агрессора.
IBA полностью отменила санкции в отношении россиян и белорусов. Они могут выступать со своей символикой, а не в статусе нейтрального атлета.
Международная ассоциация бокса отменила санкции против российских и белорусских спортсменов
Кремлев хочет вернуть в мировой спорт россиян
Россиянин Кремлев считает, что его земляки страдают от санкций, поэтому он решил принять "не смешивать спорт с политикой".
"Сегодня бокс демонстрирует, что он выше политики. Когда начинается спорт, заканчиваются политические игры. И мы, боксерская семья, демонстрируем, что мы независимы, мы защищаем спортсменов. Мы должны дать всем атлетам равные условия, потому что для них важно, когда играет гимн и поднимается их флаг, а не вешающие им медали", – заявил глава IBA.
Также россиянин обратился в международные ассоциации. Он призывает их устранить бан против россиян и белорусов.
Это уже второй раз. Также я призываю все международные ассоциации принять такое же решение, потому что оно правильно. Наша задача как спортивных функционеров – защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всем, призывать всех к миру. Спорт для этого и создан, чтобы нести в мир добро. Поэтому всех призываю присоединиться к нам и нашим решениям,
– добавил Кремлев.
Почему важно отстранение россиян
- Вот только российские спортсмены, в отличие от украинских, могут тренироваться в своих городах. А вот для наших атлетов тренировки дома достаточно небезопасны. Тем более что Россия разрушила более 100 спортивных объектов.
- Некоторые уже никогда не смогут провести тренировки в любимом комплексе дома, потому что его уничтожила российская армия. Но самыми болезненными потерями являются человеческие жизни. Из-за российской агрессии погибли более 130 представителей украинского спорта.
- К тому же, большинство российских спортсменов продолжает молчать о войне в Украине, однако большой процент спортсменов увлекается своей армией.