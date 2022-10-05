Президент IBA Кремлев призывает допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям

К сожалению, российские и белорусские спортсмены были допущены к соревнованиям под эгидой Международной ассоциации бокса. Глава IBA Умар Кремлев призывает и другие федерации вернуть к стартам представителей страны-агрессора.

IBA полностью отменила санкции в отношении россиян и белорусов. Они могут выступать со своей символикой, а не в статусе нейтрального атлета.

Международная ассоциация бокса отменила санкции против российских и белорусских спортсменов

Кремлев хочет вернуть в мировой спорт россиян

Россиянин Кремлев считает, что его земляки страдают от санкций, поэтому он решил принять "не смешивать спорт с политикой".

"Сегодня бокс демонстрирует, что он выше политики. Когда начинается спорт, заканчиваются политические игры. И мы, боксерская семья, демонстрируем, что мы независимы, мы защищаем спортсменов. Мы должны дать всем атлетам равные условия, потому что для них важно, когда играет гимн и поднимается их флаг, а не вешающие им медали", – заявил глава IBA.

Также россиянин обратился в международные ассоциации. Он призывает их устранить бан против россиян и белорусов.

Это уже второй раз. Также я призываю все международные ассоциации принять такое же решение, потому что оно правильно. Наша задача как спортивных функционеров – защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всем, призывать всех к миру. Спорт для этого и создан, чтобы нести в мир добро. Поэтому всех призываю присоединиться к нам и нашим решениям,

– добавил Кремлев.

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