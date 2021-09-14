В Кременчуге состоится международный турнир ММА Fighting night Storm

18 сентября на ледовой арене "Айсберг" в Кременчуге впервые в истории состоится международный турнир ММА Fighting night Storm.

Если раньше "Айсберг" видел только ледовые побоища, то теперь в боксерском ринге состоятся бои сильнейших бойцов Украины и Европы. В октагоне сойдутся самые сильные бойцы из Кременчуга: Максим Сергеев, Александр Писанко, Кирилл Горобец, а также Дмитрий Гриценко и Роберт Воробьев.

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К тому же в октагоне кременчугской арены презентуют новую бойцовскую лигу. Кременчужан и гостей города ждет зрелищная программа и захватывающий адреналин от поединков.