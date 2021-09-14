Якщо раніше "Айсберг" бачив тільки льодові побоїща, то тепер в боксерському рингу відбудуться бої найсильніших бійців України та Європи. У октагоні зійдуться потужні бійці з Кременчука: Максим Сергєєв, Олександр Писанко, Кирило Горобець, а також Дмитро Гриценко і Роберт Воробйов.

Читайте також Хабіб Нурмагомедов пригадав свій перший бій: він пройшов в Україні – відео

До того ж саме в октагоні кременчуцької арени презентують нову бійцівську лігу. Кременчужан і гостей міста чекає видовищна програма і захоплюючий адреналін від поєдинків.