Украинский легкоатлет посвятил свою победу в Германии погибшему на войне другу

Еще одна украинская победа на спортивном фронте. Илья Кравченко победил на соревнованиях в немецком Дортмунде по прыжкам с шестом.

Украинский легкоатлет с результатом 5,30 метра стал первым из прыжков с шестом. Илья Кравченко отметился не только "золотом" для Украины, но и трогательным поступком.

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Трогательный поступок от победителя

Он посвятил свою победу погибшему под Бахмутом легкоатлету и Герою Украины Владимиру Андрощуку, 25 января погибшему на фронте.

Оказалось, что погибший воин был лучшим другом Кравченко. Илья на оборотной стороне стартового номера написал имя погибшего "Вова". на своей странице в инстаграмме триумфатор добавил: "Эта победа для тебя, друг".

Очень больно все это. И найти слова поддержки никогда невозможно. Помните, благодаря кому проводятся чемпионаты и живется жизнь. Слава спортивным ангелам. Слава Украине,

– сказал победитель соревнований.



Кравченко посвятил победу погибшему легкоатлету / Фото из инстаграммы Ильи

Илья Кравченко – серебряный призер чемпионата Европы U-20, а также имеет в своем активе "бронзу" чемпионата мира U-18 по прыжкам с шестом.

Напомним, что после 24 февраля в Украине создали специальный сайт "Ангелы спорта". Там есть краткая информация о спортсменах, погибших во время полномасштабного вторжения России в Украину. Кто-то из них улегся на передовой, а кто-то от вражеских снарядов в собственной квартире.