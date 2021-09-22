Красные карточки, файеры и болельщики на поле: чего ожидать от матча Динамо – Шахтер

Киевское Динамо и донецкий Шахтер в среду, 22 сентября сыграют в матче за Суперкубок Украины. Болельщики ожидают зрелищный футбол.

Матчи между Динамо и Шахтером всегда напряженные. Как и отношения между болельщиками обоих клубов. Поэтому как на поле, так и за его пределами может быть "горячо".

Favbet подготовил ряд ставок не только на голы и результат матча, когда смотреть за игрой будет значительно интереснее.

Удаление в обеих командах – коэффициент 5

Если напряжение в матче будет расти, то не стоит удивляться, что арбитру придется удалять футболистов с поля. При этом в обеих командах. Такие случаи уже бывали.

При этом можно и сделать ставку на то, что красных карточек будет больше, чем 4,5. На такой итог коэффициент аж 15.

В матче будет назначен пенальти после VAR – 3,5

На арбитра этого матча будет значительное давление. Так что если дойдет до противоречивых эпизодов, он вряд ли избежит возможности воспользоваться помощью системы видеоповтора.

Во время матча на поле полетят файеры – 2,25

Файеры на фанатской трибуне Динамо уже стали причиной скандала, когда были избиты болельщики. Стоит ли ожидать, что на этом матче фанаты обойдутся без пиротехники?

Будет серия послематчевых пенальти и победный гол забьет вратарь

Еще свеж в памяти финал Лиги Европы между Вильярреалом и Манчестер Юнайтед, когда обладателя трофея определили в серии пенальти, которая дошла до удара голкиперов. И тогда роковую ошибку допустил вратарь МЮ Давид де Хеа. Будет ли так и в матче за Суперкубок Украины?

Болельщик выбежит на поле во время матча – 2,7

На матче такого уровня должна быть усилена охрана. Но сможет ли она сдержать одного болельщика, который захочет выбежать на поле?

В матче будет незасчитанный гол – 3,5

Иногда радость от того, что мяч оказался в сетке ворот, может быть преждевременной. Причин для того, чтобы не засчитывать гол, может быть немало – положение вне игры, фол в атаке, мяч вышел за пределы поля. Придется ли и в этом матче арбитру не засчитывать взятие ворот – покажет лишь игра.

Игрок получит карточку за затягивание времени – 4,5, за снятую футболку – 9

Затягивать время в конце матча, когда ты побеждаешь – одно из "любимых развлечений" футболистов. Их сложно в этом обвинить, ведь делают они это для победы своей команды. Но зрители от такого мало получают удовольствия.

А вот неистовство, которое совершают футболисты после забитого гола, тоже может им дорого обойтись. Снятая футболка во время празднования уже никого не удивит. Как и желтая карточка за такое.