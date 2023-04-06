Джокер-неудачник: Безус подвел свою команду в полуфинале Кубка Кипра
Полузащитник кипрской Омонии Роман Безус стал антигероем поединка против Пафоса. Команды проводили встречу в рамках розыгрыша Кубка Кипра.
Кипрская Омония, за которую выступают два украинских легионера – Артем Беседин и Роман Безус, сыграла первый полуфинальный матч Кубка Кипра против Пафоса (1:1), пишет 24 Канал. Однако шанс проявить себя получил только Безус, попавший в заявку на матч.
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Бессмысленная красная карта
Уже в дебюте матча футболисты Омонии отличились забитым голом. Результативный удар на свой счет записал Лоизу.
На 70-й минуте поединка на поле появился Роман Безус, сменивший автора гола. Украинец горел желанием отличиться в матче, но чрезмерная активность сыграла с ним злую шутку.
За 12 минут пребывания на поле он успел заработать две желтые карточки и покинуть свою команду в меньшинстве. Футболисты Пафоса воспользовались численным преимуществом на 2-й компенсированной минуте и сравняли счет в матче.
Победитель противостояния определится в ответном матче, который состоится 26 апреля на поле Омонии. Будем надеяться, что в этом поединке примет участие Артем Беседин, который недавно отличился забитым голом.