Промоутер Усика опроверг слухи о безумных 40-миллионных гонорарах за реванш против Джошуа

Александр Усик 20 августа во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинский боксер продолжает свой путь к бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Красюк: Здесь я ограничен условиями контракта

В преддверии поединка в СМИ было много слухов о гонорарах боксеров. Александр Красюк прокомментировал подобные разговоры в прессе.

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Промоутер Александра Усика несколько опроверг эти слухи. Красюк заверил, что нет возможности объявить настоящие цифры гонораров, но назвал слухи в ОМП о 40 миллионах долларов преувеличенными.

К сожалению, с уважением к нашим зрителям здесь я ограничен условиями контракта и не имею права разглашать официальные цифры. Пресса, как всегда, немного преувеличивает,

– ответил промоутер.

Усик хочет подраться с Фьюри

После победы в реванше Усик сможет сразиться за абсолют. Но для этого на ринг должен вернуться Тайсон Фьюри, который после победы над Деонтеем Уайлдером объявил об окончании карьеры. Однако в эти слова британца никто не верит.

Если Фьюри вернется, то бой против Усика может произойти в Саудовской Аравии. Шейхи заинтересованы в этом поединке, поэтому боксеры могут получить за бой за абсолют более 40 миллионов. Встреча может состояться 17 декабря 2022 года в городе Эр-Рияд.