Все решится после боя Фьюри – Чисора: промоутер Усика назвал дату поединка за абсолют

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте может состояться уже через три месяца. Глава компании K2 Promotions Александр Красюк сообщил, когда узнаем точную дату мегафайта.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в ожидании поединка против Тайсона Фьюри. Цыганский король 3 декабря проведет бой против ветерана Дерека Чисоры.

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По словам промоутера Александра Красюка, именно после этого поединка будет утверждена официальная дата боя за звание абсолюта.

У нас сейчас есть рабочие даты. Это промежуток времени с 18 февраля по 4 марта. Это три уикенда: 18, 25 февраля и 4 марта. В любую из этих суббот может состояться поединок. Пока что рабочей датой является 18 число, но финально мы утвердим после поединка 3 декабря,

– сказал Красюк.

Напомним, что в августе Александр во второй раз победил Энтони Джошуа, защитив чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Фьюри свой последний поединок провел в апреле. Тогда эпатажный боксер уверенно одолел Уайта и защитил пояс WBC.

Также мы сообщали, что представители Василия Ломаченко и Девина Хейни начали переговоры по поединку. Так что 2023 год будет насыщен топовыми боями украинцев.