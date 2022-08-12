Промоутер Усика намекнул на возможное сражение с Фьюри

Тайсон Фьюри все не может определиться с судьбой своей дальнейшей карьеры. Три дня назад он анонсировал свое возвращение в бокс, однако 12 августа заявил, что уходит на пенсию.

Красюк: Можем поверить Фьюри, что он закончил карьеру тогда, когда он откажется от своего пояса

В эксклюзивном разговоре для сайта 24 канала Александр Красюк, промоутер Усика, поделился мнениями о возможной встрече Александра с Тайсоном.

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Будем говорить по фактам. По сей день факт номер один – Усик обладатель трех основных титулов. Факт номер два – он должен их защитить 20 августа. Факт номер три – четвертый пояс WBC у действующего чемпиона Тайсона Фьюри. Факт номер четыре, который со знаком вопроса – Фьюри объявил об окончании карьеры,

– сказал промоутер.

Представитель Усика уверен, что Фьюри может вернуться на ринг ради победителя реванша Усик – Джошуа.

"Но, объявляет ли боксер об окончании карьеры таким образом? Оставив себе пояс. То есть Фьюри является действующим чемпионом по версии WBC. И до тех пор, пока он остается действующим чемпионом – говорить о его пенсии, мягко говоря, некорректно.

Мы можем поверить Тайсону Фьюри, что он закончил карьеру тогда, когда он откажется от своего пояса. От своего пояса он не отказывается. Поэтому мы делаем вывод, что у него есть планы, надежды и надежда стать абсолютным чемпионом и провести поединок за абсолютного чемпиона с победителем реванша Усик – Джошуа", – добавил Красюк.

Фьюри уходит на пенсию

Похоже, что "Цыганский король" сомневается, что ему делать со своей карьерой. Фьюри заговорил об окончании карьеры после поединка против Диллиана Уайта.

Однако 9 августа он анонсировал свое возвращение на ринг. Фьюри даже представил тренера, с которым будет готовиться к этому бою. Им станет британец Айзер Лоу, с которым Тайсон сотрудничал и раньше.

В свой день рождения, 12 августа, Фьюри сказал, что уходит по боксу.