Сложно отвести взгляд: жена Зинченко очаровала невероятными фотографиями с семьей

Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от травмы. В такое время у футболиста больше времени для проведения с самыми родными.

Левый защитник лондонского Арсенала и сборной Украины очаровал новой фотосессией с женой и маленькой дочерью. Семья получила немало комплиментов от подписчиков в инстаграмме Влады Зинченко.

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Невероятно красивая семья

Вся семья была одета в одном стиле, а дочь, родившаяся на этот мир 1 августа 2021 года, вообще восхищала фотографии.



Семья Зинченко / Фото с инстаграмма Влады

Нашлось в комментариях под красивым фото и место шуткам от партнеров по сборной Зинченко. Форвард бельгийского Брюгге Роман Яремчук выделил пальто Александра и спросил Александр Зубкова, как ему верхнюю одежду Зины.

На что футболист донецкого Шахтера дал утвердительный ответ. В сборной уже давно шутят по стилю Зины.

Очень хорошо сидит на нем, а цвет вообще топчик,

– ответил Зубков.



Зинченко с дочкой / Фото с инстаграмма Влады



Влада с дочерью / Фото из инстаграммы жены Зинченко

Напомним, что у Зинченко рецидив травмы, полученной на старте сезона. Главный тренер Арсенала Микель Артета анонсирует скорый возврат на поле Александра.

В общей сложности после перехода в Арсенал Зинченко пропустил уже 7 матчей. Поэтому поддерживает команду с трибун "Эмирейтс". За это провел за лондонский клуб 6 поединков, в которых отметился дебютной голевой передачей.