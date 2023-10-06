Лучший результат в истории Украины: Ковтун на ЧМ по спортивной гимнастике стал вице-чемпионом

В Бельгии 30 сентября началось главное соревнование года по спортивной гимнастике – чемпионат мира. Украина завоевала на нем первую медаль, которая стала исторической для нашей страны.

Награду в копилку "сине-желтых" принес Илья Ковтун. Он завоевал "серебро" в финале мужского многоборья, пишет 24 Канал.

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Первая медаль для Украины на ЧМ-2023 и историческое "серебро"

20-летний действующий чемпион Европы был единственным из украинцев, стартовавшим в квалификации многоборья. В отборе Илья не поражал своими выступлениями и прошел в финал с итогового 19-го места. Однако уже в соревнованиях, где разыгрывались медали, украинец смог подтвердить статус одного из лучших гимнастов современности.

Он смог на стабильно высоком уровне пройти всю дистанцию, показав отличный результат на параллельных брусьях и немного оступившись на кольцах. Общая сумма баллов зафиксировала первое в карьере Ковтуна "серебро" мирового первенства (в 2021 году он завоевал "бронзу").

Призеры ЧМ-2023 по спортивной гимнастике по мужскому многоборью

Дайки Гашимото (Япония) – 86.132 балла Илья Ковтун (Украина) – 84.998 Фредерик Ричард (США) – 84.332



Илья Ковтун стал вице-чемпионом во многоборье / FIG

Результаты Ильи Ковтуна в каждой дисциплине

Свободные упражнения: 14.000

Конь: 14.300

Кольца: 13.133

Опорный прыжок: 14.333

Параллельные брусья: 15.166

Перекладина: 14.066

. Такое выступление стало историческим для Украины. "Серебро" Ильи Ковтуна – лучший результат для украинских гимнастов в многоборье на чемпионатах мира.

Сейчас в медальном зачете сборная Украины делит третье место с Бразилией и Китаем. Борьбу за еще одну медаль Илья продолжит 8 октября. В этот день Ковтун проведет второй личный финал ЧМ-2023 – в упражнениях на параллельных брусьях.

Напомним, что ранее, по итогам финала командного многоборья, Украина получила лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже.