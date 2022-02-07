Ковбаснюк показал лучший результат в истории Украины на скоростном спуске на Олимпиаде

На Олимпийских играх-2022 состоялись соревнования среди мужчин в скоростном спуске. Украину представлял Иван Ковбаснюк.

Переписал историю украинского спорта

28-летний украинец финишировал 33-м из 43-х участников. Для Ивана Ковбаснюка этот результат стал самым высоким на Олимпийских играх, пишет 24 канал.

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Также спортсмен своим выступлением переписал историю результатов украинцев в этой дисциплине на олимпийских соревнованиях.

До этого старта лучший результат показывал Николай Скрябин, который еще в 1998 и 2022 годах занял 49-е и 47-е места соответственно. Теперь этот показатель улучшен аж на 14-ть позиций.

Олимпийским чемпионом по скоростному спуску стал швейцарец Беат Фойц. "Серебро" получил Жоан Кларе из Франции. Тройку лидеров замкнул австриец Маттиас Майер.

Отметим, что спортсмены должны были соревноваться за награды еще в первый соревновательный день, но выступление будет перенесено из-за погодных условий.

Что известно об Иване Ковбаснюке