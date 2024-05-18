Россиянина эффектно положили на ринг в андеркарде боя Усик – Фьюри: судья спас его от нокаута

Сергей Ковалев провел неудачный бой против Робина Сафара, но почти выдержал всю дистанцию. Прямо перед финальным гонгом швед таки отправил россиянина в нокдаун.

В ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде состоится грандиозный вечер бокса. Хедлайнером шоу станет бой за звание абсолютного чемпиона мира, на которое претендуют Александр Усик и Тайсон Фьюри, пишет 24 Канал.

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Упал перед гонгом

Накануне главного поединка запланировано немало боев в андеркарде. В одном из них участвовал россиянин Сергей Ковалев, который в полутяжелом весе дрался со шведом Робином Сафаром.

Россиянин продержался почти все 10 раундов, хотя преимущество было на стороне Сафара. В конце концов в последнем раунде Робин пошел в атаку и его соперник не выдержал. Ковалев упал на ринг всего за семь секунд до финального гонга.

Видео нокдауна Ковалева:

Судья начал отсчитывать обратный отсчет и Сергею таки удалось встать на ноги как раз под гонг. Поэтому судьи зафиксировали нокдаун, а не нокаут. Впрочем, по очкам Сафар все равно одержал единогласную победу.

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Напомним, что бой между Усиком и Фьюри начнется не ранее 00:30 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка доступна на ОТТ-платформе Megogo.