Разъяренные фанаты Специи требуют выгнать из команды дряблого Коваленко

Специя не без проблем одолела на домашнем стадионе Сампдорию (2:1). Виктор Коваленко был одним из худших на поле.

Слишком много ошибок

Украинский полузащитник вышел в стартовом составе Специи и провел на футбольном поле 71 минуту. За сыгранное время не запомнился результативными действиями и игрой, пишет 24 канал.

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Вместо него на поле появился Альбин Экдаль. Сразу после этой замены Специя забила победный гол во встрече с Сампдорией – 2:1.

По итогам поединка Коваленко получил самую низкую оценку статистического портала WhoScored. Игра Виктора была отмечена в 6.0. Это самый плохой балл среди всех игроков Специи. Такую же оценку получил Эллертссон, вошедший в игру на 87-й минуте.

Болельщики итальянского клуба раскритиковали Коваленко за дряблую игру и непрофессионализм на футбольном поле. Они требуют специи отреагировать на такую ​​игру Виктора. Фанаты предлагают убрать украинца из команды.

Ультрас призывает атакующего полузащитника изменить свой подход к футболу и прекратить совершать такое большое количество ошибок.

Мы теряем терпение, уберите Коваленко,

– написал один из фанатов.

Специя после семи туров идет на 11-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб Коваленко получил всего 8 очков.

Карьера Коваленко в Специи

В августе 2021 года Коваленко впервые примерил футболку Специи, которая взяла украинца в аренду из Аталанты.

После окончания соглашения Виктор вернулся в Бергамо, но уже через месяц снова отправился в аренду в Специю.

Новое сотрудничество рассчитано до конца июня 2023 года.

В новом сезоне украинский легионер отыграл 6 матчей, в которых запомнился желтой карточкой. А вот с Аталантой Коваленко связан еще 3-летним контрактом – до 30 июня 2025 года.

После поединка Коваленко отправился в сборную Украины, которая в сентябре сыграет три матча Лиги наций.