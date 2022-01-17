Коваленко принес победу над Миланом благодаря голу на 90+5 минуте: видео

Украинский полузащитник Виктор Коваленко стал причастным к победе своей команды над Миланом на выезде. Именно его действия уже компенсированное арбитром время и принесли победу.

Коваленко в этом матче вышел на замену на 80-й минуте. К тому времени счет был 1:1.

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Еще в первом тайме Милан вышел вперед благодаря голу Леау на 45+1 минуте. Хотя за минуту до того Эрнандес не забил гол с пенальти.

Специи удалось сравнять счет на 64-й минуте усилием Агуделло.

А уже в компенсированное арбитром время специя вырвала победу. Коваленко подхватил мяч после того, как ему его протолкнул партнер. А после этого в касание перевел его на противоположный фланг на Гьяси. Нападающий обработал мяч, после чего пробил мимо вратаря. И принес победу специи.

Благодаря этой победе Специя оторвалась от зоны вылета.

Для Коваленко это уже третий результативный пас за специю в этом сезоне. Также в его активе один гол за команду.

Видео паса Коваленко