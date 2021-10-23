Коваленко – один из лучших игроков Специи в матче Серии А

В матче девятого тура чемпионата Италии Сампдория на своем поле победила Специю со счетом 2:1. Украинский полузащитник гостей Виктор Коваленко провел весь поединок.

Сампдория – Специя 2:1

Голы: Джасим, 15 (авт.), Кандрева, 36 – Верде, 90

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Украинский полузащитник вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. На счету Коваленко одна успешная обводка, 90% точных передач и выигранная верховая борьба.

WhoScored оценил перформанс 26-летнего хавбека в 6.5 баллов, что является четвертой лучшей оценкой среди футболистов Специи. Лучшим стал экс-игрок Ромы Даниэле Верде, забивший за Специю единственный мяч. У него 7.4.

Отметим, что прекрасно в поединке сыграл полузащитник Сампдории Антонио Кандрева, за что получил от портала звание игрока матча (7.7).

Сампдория – Специя: оценки матча