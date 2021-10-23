Сампдорія – Спеція 2:1
Голи: Джасім, 15 (авт.), Кандрева, 36 – Верде, 90
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Український півзахисник вийшов у стартовому складі і провів на полі весь матч. На рахунку Коваленка одне успішне обведення, 90% точних передач і виграна верхова боротьба.
WhoScored оцінив перформанс 26-річного хавбека в 6.5 балів, що є четвертою найкращою оцінкою серед футболістів Спеції. Найкращим став ексгравець Роми Даніеле Верде, який забив за Спецію єдиний м'яч. У нього 7.4.
Відзначимо, що чудово в поєдинку зіграв півзахисник Сампдорії Антоніо Кандрева, за що отримав від порталу звання гравця матчу (7.7).
Сампдорія – Спеція: оцінки матчу