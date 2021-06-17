Коваленко не впечатлил Гасперини и может покинуть Аталанту, – СМИ

Украинский футболист Виктор Коваленко вскоре может покинуть итальянскую Аталанту, куда перебрался в зимнее трансферное окно. Полузащитник так и не смог завоевать симпатию главного тренера "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини.

По информации местных СМИ, 25-летний хавбек столкнулся с трудностями в тренировочном процессе. Для него "испытания" руководителя команды оказались чрезмерно сложными.

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Джан Пьеро Гасперини не сторонник работы с большим количеством футболистов. Поэтому вряд ли будет держать Коваленко ради дополнительного игрока на скамейке запасных.

Летом может покинуть Аталанту

Вероятно, летом Аталанта рассмотрит возможность продажи украинца. Фигурирует даже цифра 8 – 9 миллионов евро, за которую "бергамаски" готовы расстаться с полузащитником.

Из-за неудачных выступлений в клубе из Бергамо украинский футболист не поехал на Евро-2020. Андрей Шевченко не включил 25-летнего хавбека в заявку сборной на чемпионат Европы.

Виктор Коваленко перебрался в Аталанту зимой 2021 года за 600 тысяч евро. С тех пор он сыграл всего 3 минуты в Серии А.