Костышин получит почетную должность в Колосе: кем будет работать экс-тренер команды

Руслан Костышин подал в отставку с поста главного тренера Колоса, но не ушел из команды. Специалист получит новую почетную должность в клубе.

Новая должность для Костышина

Александр Денисов, директор каналов "Футбол 1/2/3", рассказал, какую должность займет Руслан Костышин. 44-летний специалист станет вице-президентом Колоса.

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Ранее сообщалось, что клуб из Ковалевки может возглавить бывший наставник Динамо Александр Хацкевич. Однако Колос не рассматривает кандидатуру специалиста. Об этом Денисову в личном разговоре рассказал президент клуба Андрей Засуха.

Колос неудачно начал новый сезон УПЛ. За 6 туров клуб набрал лишь 5 очков и занимает аж 13 место в турнирной таблице. Игра команда далека от идеальной. Об этом свидетельствует и результат последнего матча против Динамо, который завершился разгромом от киевлян 7:0.