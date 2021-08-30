Нова посада для Костишина

Олександр Денисов, директорів каналів "Футбол 1/2/3", розповів, яку посаду обійме Руслан Костишин. 44-річний фахівець стане віцепрезидентом Колоса.

До теми Офіційно: Руслан Костишин покинув Колос після поразки 0:7 від Динамо

Раніше повідомлялось, що клуб із Ковалівки може очолити колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич. Однак Колос не розглядає кандидатуру фахівця. Про це Денисову в особистій розмові розповів президент клубу Андрій Засуха.

Колос невдало розпочав новий сезон УПЛ. За 6 турів клуб набрав лише 5 очок та посідає аж 13 місце у турнірній таблиці. Гра команда далека від ідеальної. Про це свідчить і результат останнього матчу проти Динамо, яке завершилось розгромом від киян 7:0.