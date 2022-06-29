Костюк потерпела досадное поражение от первой ракетки Китая во втором круге Уимблдона

Украинка Марта Костюк проиграла во втором круге Уимблдона-2022. Она уступила Чжан Шуай из Китая

Костюк – Шуай 7(6):6, 6:2.

Марта и Чжан встречаются на корте уже в третий раз. До этого соперницы противостояли друг другу дважды в WTA-туре, пишет 24 канал.

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При этом Костюк выиграла оба матча, хоть и в затяжных трех сетах.

Китаянка и украинка стабильно играли на своей подаче к седьмому гейма, когда Костюк удалось оформить первый брейк-поинт. Затем Марти удалось выиграть следующий гейм на подаче, однако дожать соперницу на приеме у нее не удалось.

У Костюка было три брейк-поинта, но Шуай сократила разрыв, а потом и вообще сравнила его. Представительница Китая добыла в борьбе еще один гейм на своей подаче. Так что догонять пришлось уже украинцы.

Затем Марта перевела противостояние на тай-брейк – первый в очной борьбе между Костюком и Шуай. И вернуть лидерство украинцы не удалось. Китаянка выиграла розыгрыш на своей подаче и на приеме и победила в стартовой партии – 8:6 на тай-брейке.

На старте второго сета Марта выиграла гейм на своей подаче, однако затем проиграла четыре подряд. После такого неудачного старта украинская теннисистка не смогла вернуться в игру и уступила и второй партии, забрав всего только два гейма на своей подаче.