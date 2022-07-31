Костюк заметили на тренировке вместе с мужем Свитолиной: видео встречи

Украинская теннисистка Марта Костюк уже начала тренировку после травмы голеностопа. Она встретилась на корте вместе с Гаэлем Монфисом.

Необычная пара на корте

Украинская теннисистка провела тренировки на корте с человечком Элина Свитолиной, Гаэлем Монфисом. В своем инстаграмме Костюк учла видео, где поблагодарила француза.

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Теннисисты разыграли между собой тренировочный матч.

Видео по тренировке

Напомним, что во время Уимблдона-2022 Марта травмировала голеностоп. Муж Свитолиной также не играл из-за травм с мая. Его беспокоили боли в пятках. Поэтому он не выступил на Ролан Гаррос-2022, также он пропустил Уимблдон.

И в одиночном, и в парном разряде Костюк уступила во втором круге Уимблдона. Из-за повреждения она пропустила микст.

Звездные супруги

Недавно, 16 июля, Свитолина и Монфис отпраздновали первую годовщину свадьбы. Пара вышла замуж в прошлом году в швейцарском городе Ньон.

15 мая Элина порадовала своих болельщиков радостным известием. Она сообщила о своей беременности. Уже в октябре 2022 в семье Светолиной будет пополнение. У Элины родится дочь.