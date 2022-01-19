Костюк вышла в 1/16 Australian Open и сыграет против подруги из Испании

Сразу две украинки продолжают борьбу на Australian Open. Марта Костюк прошла в 1/16 финала после победы над испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Соррибес-Тормо – Костюк 0:2 (6:7, 3:6)

Костюк в двух сетах справилась с 35-й ракеткой мира из Испании. Теннисистки провели на австралийском корте 1 час 54 минуты.

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Украинка провалилась на старте матча, отдав сопернице три гейма подряд 3:0. В следующем затяжном розыгрыше Марта взяла первый для себя гейм во встрече, после чего добавила в свой актив еще два и сравняла счет 3:3.

Теннисистки вели напряженную борьбу за стартовый сет. На тай-брейке сильнее была Костюк (5:7) – 6:7.

Адская борьба

Во второй партии теннисистки снова выдали интересную борьбу. Ключевым стал седьмой гейм, когда украинка повела в счете 3:4 на подаче соперницы. Марта взяла еще два гейма подряд и завершила матч победой – 3:6.

Следующий матч Костюк сыграет против своей подруги из Испании Паулы Бадоси.

Поединок состоится в ночь на 21 января. Отметим, что испанка занимает 6-е место в рейтинге WTA.

За поединок Костюк сделала одну подачу на вылет, три двойные ошибки и сделала 33 виннера против лишь 9-ти у Соррибес-Тормо.