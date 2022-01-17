Костюк вслед за Свитолиной эффектно пробилась во второй круг Australian Open

17 января 2022 , 07:41
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Источник:

24 канал

Украинская теннисистка Марта Костюк победно начала выступления на Открытом чемпионате Австралии. В стартовом поединке украинка переиграла Диан Парри из Франции, которая получила wild-card от организаторов.

Марта Костюк – Диан Парри 6:1, 7:6 (2)

К слову Первая победа в году: Свитолина выиграла стартовый матч на Australian Open

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время украинка выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейкпоинта из десяти.

Парри, в свою очередь, сделала два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала один брейкпоинт из пяти.


Статистика матча Костюк – Парри / Скриншот

  • Во втором раунде Australian Open Костюк сыграет с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо. Игра состоится в ночь на 19 января.
Автор: Юрій Семенюк