Один из самых трудных турниров, – Костюк о победе на Уимблдоне в собственный день рождения

Марта Костюк со сверхсложной победы начала свой путь на Уимблдоне-2022. Украинская теннисистка прокомментировала свой матч.

Костюк: Однозначно, это был чрезвычайно упорный матч

28 июня Марта Костюк отмечала юбилей – 20 лет. Но начала этот день украинка отнюдь не с празднования, а с теннисного матча. Костюк в первом круге сыграла против местной теннисистки Кэти Свон.

Интересно прочитать Швентек перехватила звание "королевы корта" в Барте: фаворитки Уимблдона-2022 и шансы украинок

Первый сет остался за британкой – 4:6. Далее именинница собрала всю волю в кулак и одержала волевую победу над Своном. В двух подряд партиях Костюк оформила победу с одинаковым счетом – 6:4, 6:4.

За поединок украинская теннисистка совершила 5 подач на вылет и такое же количество двойных ошибок. 74% очков на первой подаче выиграла Костюк.

После матча украинка прокомментировала свое выступление. Марта призналась, что выступать на травяном корте еще сложная задача. Девушка призналась в любви к Уимблдону, но заметила, что этот турнир является одним из самых сложных для нее.

20-летняя теннисистка надеется, что со временем все изменится. Также украинка отдала должное своей сопернице.

Сейчас это в первый раз, когда я присела после матча. Я могу проанализировать игру. Однозначно, это был чрезвычайно упорный матч, мы были на равных. Кэти показала великолепный теннис, я до конца не знала, смогу ли оказать победу. Трава – это сложное покрытие. Мне нравится на нем играть. Я люблю Уимблдон,

– рассказала Костюк.

Во втором круге Марта Костюк сыграет против китаянки Шуай Чжан. Встреча намечена на 29 июня. В тот же день украинская теннисистка выйдет на корт еще раз. В парном разряде 20-летняя украинка сыграет в паре с чешкой Терезой Мартинцовой против дуэта Мэдисон Бренгл/Лорен Дэвис. Обе представляют США.

Костюк – Свон: видеообзор матча