Один из самых трудных турниров, – Костюк о победе на Уимблдоне в собственный день рождения
Источник:Большой теннис Украины
Марта Костюк со сверхсложной победы начала свой путь на Уимблдоне-2022. Украинская теннисистка прокомментировала свой матч.
Костюк: Однозначно, это был чрезвычайно упорный матч
28 июня Марта Костюк отмечала юбилей – 20 лет. Но начала этот день украинка отнюдь не с празднования, а с теннисного матча. Костюк в первом круге сыграла против местной теннисистки Кэти Свон.
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Первый сет остался за британкой – 4:6. Далее именинница собрала всю волю в кулак и одержала волевую победу над Своном. В двух подряд партиях Костюк оформила победу с одинаковым счетом – 6:4, 6:4.
За поединок украинская теннисистка совершила 5 подач на вылет и такое же количество двойных ошибок. 74% очков на первой подаче выиграла Костюк.
После матча украинка прокомментировала свое выступление. Марта призналась, что выступать на травяном корте еще сложная задача. Девушка призналась в любви к Уимблдону, но заметила, что этот турнир является одним из самых сложных для нее.
20-летняя теннисистка надеется, что со временем все изменится. Также украинка отдала должное своей сопернице.
Сейчас это в первый раз, когда я присела после матча. Я могу проанализировать игру. Однозначно, это был чрезвычайно упорный матч, мы были на равных. Кэти показала великолепный теннис, я до конца не знала, смогу ли оказать победу. Трава – это сложное покрытие. Мне нравится на нем играть. Я люблю Уимблдон,
– рассказала Костюк.
Костюк – Свон: видеообзор матча