Костюк: Однозначно, це був надзвичайно завзятий матч

28 червня Марта Костюк відзначала ювілей – 20 років. Але почала цей день українка аж ніяк не зі святкування, а з тенісного матчу. Костюк у першому колі зіграла проти місцевої тенісистки Кеті Свон.

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Перший сет залишився за британкою – 4:6. Далі іменинниця зібрала усю волю у кулак та здобула вольову перемогу над Свон. У двох поспіль партіях Костюк оформила перемогу з однаковим рахунком – 6:4, 6:4.

За поєдинок українська тенісистка зробила 5 подач на виліт та таку ж кількість подвійних помилок. 74% очок на першій подачі виграла Костюк.

Після матчу українка прокоментувала свій виступ. Марта зізналась, що виступати на трав'яному корті ще те складне завдання. Дівчина зізналась у любові до Вімблдону, але зауважила, що цей турнір є одним із найскладніших для неї.

20-річна тенісистка сподівається, що з часом усе зміниться. Також українка віддала належне своїй суперниці.

Зараз це вперше, коли я присіла після матчу. Я можу проаналізувати гру. Однозначно, це був надзвичайно завзятий матч, ми були на рівних. Кеті показала чудовий теніс, я до кінця не знала, чи зможу подати на перемогу. Трава – це складне покриття. Мені подобається на ньому грати. Я люблю Вімблдон,

– розповіла Костюк.