В шаге от титула: Костюк проиграла четвертой ракетке мира в финале турнира WTA 500 в Штутгарте

Марта Костюк не сумела стать чемпионкой престижного грунтового турнира в Германии. В финале соревнований украинка уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Марта Костюк (Украина) 2:0 (6:2, 6:2)

На пути к финалу Марта Костюк победила трех представительниц топ-10 мирового рейтинга. В финале украинка противостояла четвертой ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана, пишет 24 Канал.

Читайте также Первый титул в сезоне: украинка стала чемпионкой турнира ITF во Франции

Предыдущие матчи забрали много сил

В полуфинале Рыбакина выбила из турнира лидера рейтинга WTA Игу Швьонтек. В матче против Костюк представительница Казахстана тоже не имела особых проблем.

В первом сете Рыбакина уверенно вела в счете 2:0, но Марта сумела навязать борьбу, сделав преимущество минимальным – 3:2. Однако фаворитка взяла три следующих гейма – 6:2.

Во второй партии сценарий повторился и казахстанка довела матч до победы – 6:2. К сожалению, Костюк проиграла второй финал в 2024 году. В марте киевлянка уступила Кэти Бултер в решающем матче турнира WTA 500 в Сан-Диего.

Напомним, что в Штутгарте Марта Костюк обыграла трех соперниц из топ-10 мирового рейтинга: Чжэн Циньвэнь (№7), Коко Гауфф (№3) и Маркету Вондроушову (№8). Выход в финал принес украинской теннисистке 76 тысяч призовых и 325 рейтинговых очков.

Видеообзор матча Костюк – Рыбакина