Костюк с разгромной победы стартовала на турнире в Мадриде

Марта Костюк 29 апреля стартовала на турнире WTA 1000 в Мадриде. Украинская теннисистка обыграла Клару Таусон из Дании.

Марта Костюк – Клара Тауссон 2:0 (6:3, 6:2)

Теннисистки провели на 1 час 26 минут. Именно столько времени украинцы понадобилось, чтобы пробиться во второй круг престижного турнира, сообщает 24 канал.

Читайте также Костюк разорвала отношения с представителем России после нападения на Украину

В начале встречи обе девушки показывали свое упрямство на корте. Ни один гейм не дался теннисисткам легко. Ключевым стал пятый гейм, когда Марта взяла свою подачу под ноль – 3:2. Дальше Костюк уже не подпустила к себе соперницу. Еще три выигранных гейма принесли украинцы победу в первом сете – 6:3.

Вторая партия была не менее сложной. Таусон выиграла всего два гейма, но сильно потрепала нервы украинцы. Костюк проиграла одну свою подачу, но это не помешало Марте победить – 6:2.

Марта Костюк с победы стартовала на мадридском турнире.

Следующей соперницей украинской теннисистки будет победительница встречи между Эммой Радуканом и Терезой Мартинцовой (29 апреля).

В Мадриде также выступают другие украинки Ангелина Калинина и Дайана Ястремская. Последняя уже пробилась во второй круг на отказе соперницы.