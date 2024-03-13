"Работаю над этим уже очень долгое время": Костюк рассказала, что помогло ей "приносить плоды"

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своем совершенствовании. Речь идет о развитии в ментальном плане.

Костюк отметила, что работает над своим ментальным здоровьем уже длительное время. По ее словам, это уже начало приносить "свои плоды".

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Костюк о ментальном здоровье

Тот, кто работал над своей ментальной стороной личности, как бы это не звучало, и не имеет значения, профессиональный вы игрок или обычный человек, тот знает, что результаты приходят не сразу. И я работаю над этим уже очень долгое время.

Сейчас это совсем другое дело, и эта работа начала приносить плоды. Прошло достаточно много времени, я постепенно совершенствуюсь, и, да, я очень рада, что результаты появились, потому что я была уверена, что делаю все правильно. И теперь я могу это себе подтвердить", – сказала Костюк.

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